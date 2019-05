Über 11.000 Besucher bei Museumswochenende

Deutliches Plus in den Regionalmuseen

Der Sonntag, der ganz im Zeichen von 43 Regionalmuseen in den Bezirken stand, animierte 5.847 Interessierte zu einem Besuch. Im Vergleich zu 2018 bedeutet dies ein Plus von fast 2.000 Personen. Im Flachgau konnten sich das Untersbergmuseum in Grödig und jenes im Fürstenstöckl in Ebenau über die meisten Gäste freuen, im Tennengau das Keltenmuseum in Hallein, im Pongau das Hoamathaus in Altenmarkt, im Lungau der Denkmalhof Maurergut in Zederhaus und im Pinzgau eben das Felberturm Museum in Mittersill