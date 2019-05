Die besten Tipps für ein spannendes Wochenende

Die besten Food-Trucks aus ganz Österreich in Meidling, das Bier-Fest am Hof, das Donaukanaltreiben mit Bands, Essen und Mondscheinbazar und entspanntes Yoga am Strand - auch das Wochenende in Wien lässt mal wieder keine Wünsche offen. City4U präsentiert die Top-Tipps für das Weekend in der Hauptstadt.