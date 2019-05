Sobotka: Sondersitzung erst nach EU-Wahl

Denn so knapp vor dem EU-Urnengang am Sonntag wollte man nicht EU-Politik mit Innenpolitik vermischen. „Bei der anstehenden Sondersitzung geht es aber nicht um eine Themen-Diskussion zu Europa, sondern zur aktuellen innenpolitischen Situation. Es gebietet auch der Respekt vor den wahlwerbenden Parteien für das Europa-Parlament ihnen in diesen letzten Tagen genügend Raum zu geben, um in der Öffentlichkeit ihre Positionen noch darzulegen“, hieß es aus Sobotkas Büro gegenüber krone.at.