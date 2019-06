Kein Weizen, kein Problem: Tipps für Hirn & Figur

„Der Mensch ist, was er isst“

Zucker, Brot, Nudeln, Kartoffeln, Knödel, Müsli, Süßes, Obst - Kohlenhydrate werden in Glukosemoleküle gespalten und wandern ins Blut. Pro Gramm liefern sie 4,1 Kalorien, und das, so Strunz in „Warum macht die Nudel dumm“, völlig unnötig: „Weil der Körper Notprogramme kennt, um aus Fett Kohlenhydrat-Ersatz zu schaffen ... Das was der Körper an Kohlenhydraten brauchen kann, steckt in Gemüse, Fleisch, Milch, Früchten, drin“, so Strunz. Er empfiehlt die starke Einschränkung von Kohlenhydraten.