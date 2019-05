„Unsere kleine Farm“-Star bereut Beauty-OPs

Als süße Laura Ingalls in „Unsere kleine Farm“ wurde Melissa Gilbert in den 70er-Jahren zum gefeierten Kinderstar, nach dem Ende der Familienserie konnte die heute 55-Jährige jedoch nie wieder an diesen Erfolg anknüpfen. In einem Interview rechnete die Schauspielerin nun mit ihrem frühen Ruhm, aber auch mit dem Jugendwahn in Hollywood ab und gab zu, ihre zahlreichen Beauty-OPs mittlerweile zu bereuen.