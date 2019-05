Österreich surft langsamer als Ungarn und Rumänien

Wer wissen will, was seine Internetleitung hergibt, testet mit Anbietern wie Speedtest.net-Betreiber Ookla die durchschnittliche Übertragungsgeschwindigkeit. Und zwar nicht nur in Österreich, sondern in aller Welt. Den Anbieter versetzt das in die Lage, die weltweiten Ergebnisse zu vergleichen und ein Ranking der Länder mit den schnellsten durchschnittlichen Internet-Geschwindigkeiten zu erstellen.