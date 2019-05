EU fixierte Verbot von Einwegplastik ab 2021

Die EU-Richtlinie zur Verringerung von Einwegplastik ist endgültig abgesegnet worden. Der EU-Ministerrat stimmte am Dienstag in Brüssel dem Verhandlungsergebnis zu, das schon vom Europäischen Parlament bestätigt worden war. In zwei Jahren müssen Einwegprodukte wie etwa Plastikteller und Strohhalme vom Markt verschwinden, die Richtlinie gilt ab 2021. Zusätzlich vereinbarten die EU-Staaten, ein Sammelziel von 90 Prozent für Plastikflaschen bis 2029 zu erreichen.