Laudas Lebensretter: „Waren Freunde und Feinde“

Arturo Merzario, der 1976 Österreichs dreifachem Weltmeister Niki Lauda nach dessen Feuerunfall auf dem Nürburgring das Leben gerettet hatte, trauert um den Ex-Formel 1-Pilot. „Lauda ist als Champion geboren und als Champion gestorben“, so Merzario in einem Radiointerview am Dienstag.