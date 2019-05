Rihanna macht jetzt Mode für sexy Kurven

Ihre Modelinie Fenty hat Rihanna an ihre körperliche Veränderung und somit auch an ihren neuen Geschmack in Sachen Kleidung angepasst. Im Gespräch mit der Zeitschrift „T: The New York Style Magazine“ verriet sie nun: „Ich habe die Art, wie ich mich anziehe, einfach nach meinen Proportionen geändert. Du trägst das, in dem du gut aussiehst, und so einfach ist das.“