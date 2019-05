Unermüdlicher Sherpa: Neuer Mount-Everest-Rekord

Bergsteiger kurz nach Klettersaison-Start gestorben

Heuer gab es den ersten Toten bereits kurz nach Start der Klettersaison. Ein indischer Bergsteiger wurde am Mittwoch in seinem Zelt im Lager auf etwa 8000 Metern tot gefunden. Das teilte der Chef des nepalesischen Touranbieters Seven Summit Treks, Mingma Sherpa, am Freitag mit.