Schweinefleisch-Test: Jede dritte Probe belastet

WHO warnt schon seit Jahren

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) warne seit Jahren vor einem drohenden „Post-Antibiotika-Zeitalter“, wenn der übermäßige Einsatz von Antibiotika sowohl in der Tierhaltung als auch beim Menschen nicht drastisch reduziert werde. Allein in der EU sterben laut Greenpeace jährlich schon jetzt rund 33.000 Menschen an antibiotikaresistenten Keimen.