Kinder brauchen „digitalfreie Oasen“!

Ob Ihre Tochter tatsächlich hochbegabt ist, wird sich erst im Laufe ihrer weiteren Entwicklung zeigen. Momentan wäre es viel zu früh, diese zu testen. Auch braucht es aktuell kein besonderes Förderprogramm. Am besten unterstützen Sie die Entwicklung Ihres Nachwuchses mit elterlicher Aufmerksamkeit, Liebe und gemeinsamen Erlebnissen. Vor allem Vorlesen ist sehr empfehlenswert! Bieten Sie einige Spiel- und Beschäftigungsideen an (aber nicht zu viele!), und lassen Sie Ihre Tochter dann selbstständig die Entscheidung treffen, was sie tun möchte. Es ist wichtig, ihr die Zeit zu geben, Spiele und Angebote selbst zu erforschen, und herauszufinden, was ihr (nicht) gefällt, was einfach klappt und was noch herausfordernd ist. Im Vorschulalter kann dann eine Abklärung bezüglich Hochbegabung sinnvoll sein, weil es die Schulentscheidung beeinflussen kann oder hilfreich für die Lehrkraft ist, um mit Ihrem Kind entsprechend umzugehen. Momentan gilt aber eher: Druck raus und keine Panik! Ihnen und Ihrer Tochter alles Liebe!