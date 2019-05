Huawei hofft in der Krise auf Europas Vertrauen

Huawei sei seit Jahren in Europa unterwegs und arbeite eng mit den hiesigen Telekommunikationsunternehmen bei der Entwicklung der 5G-Technologie zusammen, sagte sie in einem am Dienstag veröffentlichten Interview mit der italienischen Zeitung „Corriere della Sera“. Auch Huawei-Italien-Chef Luigi De Vecchis äußerte sich überzeugt davon, dass sich Europa selber schaden und die Entwicklung des 5G-Netzausbaus bremsen würde, sollte Huawei ausgeschlossen werden.