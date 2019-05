Sci-Fi-Game „Outer Wilds“ erscheint am 30. Mai

Ein handgemachtes Universum voll bizarrer Kreaturen und großer Mysterien erkunden - in „Outer Wilds“ ist das möglich. Das Sci-Fi-Spiel von Mobius Digital Games und Annapurna Interactive erscheint am 30. Mai für PC und Xbox One. Der besondere Schmäh des Spiels: Das Universum sitzt in einer endlosen Zeitschleife fest, die Erforschung der Ursache führt den Spieler an den Rand des Universums.