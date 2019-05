Prinz George macht Kate ein zuckersüßes Kompliment

Doch nicht nur ihre Kinder sind sichtlich begeistert von Kates Garten-Projekt. Am Montag lud die Herzogin auch Queen Elizabeth zur Besichtigung in ihr kleines Paradies ein. Im stilvollen Blumenkleidchen von Erdem empfing die 37-Jährige die Monarchin bei der „Chelsea Flower Show“, um sie durch die Gartenanlage zu führen. Dabei überließ die Herzogin auch nichts dem Zufall: Kurz vor dem Eintreffen der Queen habe Kate ihren Garten noch schnell aufgeräumt und sogar herumliegende Blätter in ihrer Designerhandtasche verschwinden lassen, berichteten britische Medien.