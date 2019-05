Herbert Kickl war immer ein „Garant für Aufreger“

„Man darf sich nicht so blöd anstellen“

Neuwahlen bedeuten aber natürlich auch die Änderung der Lebensplanung für alle Nationalratsabgeordneten. Egal, welcher Farbe. Es müssen neue Listen erstellt werden, die Kandidatenplätze müssen intern ausverhandelt werden, nix ist fix. Wendelin Mölzer, freiheitlicher Parlamentarier, kommentiert das Ibiza-Video im Gespräch mit der „Krone“ so: „Man darf sich in der heutigen Zeit nicht so blöd anstellen. Man darf sich keine Fehler erlauben.“