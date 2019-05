Instagram-Voting: Mädchen stürzt sich in den Tod

Wie der zuständige Polizeichef gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters erklärte, sprachen sich 69 Prozent der Follower für den Tod des Teenagers aus. Ein Resultat mit tragischen Folgen: Nur wenige Stunden später stürzte sich die 16-Jährige von einem Dach in Sarawak, einem Staat im Süden Malaysias. Die Beamten ermitteln, ob noch andere Faktoren mit dem Todesfall zusammenhängen. Dem Polizeichef nach soll die Minderjährige in der Vergangenheit an Depressionen gelitten haben.