Warriors zum fünften Mal en suite im NBA-Finale!

„Sweep“

Der 4:0-„sweep“ über die Blazers gibt den Warriors nun neun Tage Zeit, um bis zum finalen Duell mit den Milwaukee Bucks oder Toronto Raptors (aktueller Stand 2:1) ihre Wunden zu lecken. Denn neben Play-off-Topscorer Durant, der wegen einer Wadenzerrung die jüngsten fünf Spiele versäumte, fehlte seit dem zweiten Match in der Postseason bereits Center DeMarcus Cousins nach einem Riss im Quadrizeps-Muskel des linken Oberschenkels. Beide peilen aber ihr Comeback in der Finalserie an. Dazu wurde am Montag in Portland auch der 35-jährige Routinier Andre Iguodala, der zu den besten Verteidigern in der NBA zählt, wegen Achillessehnenschmerzen vorsorglich geschont.