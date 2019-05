Laudas Feuerunfall: Als Rennsportwelt Atem anhielt

Ausgerechnet ein schrecklicher Unfall sollte ihn zur lebenden Legende machen - als Niki Lauda, im Alter von damals 27 Jahren, am 1. August 1976 in das Cockpit seines Formel-1-Boliden stieg und auf der Nürburgring-Nordschleife verunglückte. Der Ferrari verwandelte sich nach dem Aufschlag in einen Feuerball, wurde dann auch noch von einem weiteren Wagen erfasst - doch Niki Lauda sollte den horrenden Crash, schwerst verletzt, überleben, davon jedoch für immer gezeichnet bleiben …