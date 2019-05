15-jähriges belgisches Rad-Talent stirbt im Schlaf

Jarne Lemmens (15), ein junger Radfahrer aus dem belgischen Opwijk, ist in der Nacht von Sonntag auf Montag im Schlaf gestorben. Die junge U-17-Hoffnung von Rudyco wurde tot in seinem Bett gefunden. Ein Drama, das an das Dahinscheiden von Michael Goolaerts, Daan Myngheer, Antoine Demoitié und Wouter Weylandt erinnert. Er ist der vierte Belgier in vier Jahren.