E-Bikerin niedergefahren: Pkw-Lenker flüchtete

Am Montag um 14:20 Uhr lenkte eine unbekannte Person einen PKW in Telfs auf dem Puelacherweg in südöstliche Richtung zur Kreuzung mit dem Georgweg. Zur selben Zeit fuhr eine 88-jährige Österreicherin mit ihrem E-Bike auf dem Georgweg in Richtung der erwähnten Kreuzung.