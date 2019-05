Drei Revolver-Schüsse „aus dem Rucksack heraus“

Rein aus Notwehr will er gehandelt haben, wie auch sein Verteidiger, Leopold Hirsch, betonte: „Hätte er es geplant, dann hätte er die Waffe im Sakko versteckt. Er hat aber aus dem Rucksack heraus geschossen.“ Hirsch kreidete dem Opfer zudem an, in dessen Sucht-Besessenheit irrational gehandelt zu haben: „Das Opfer zog ein Messer, drohte damit und dann handelte mein Mandant überstürzt.“ Ein Motiv fehle, kritisierte Hirsch. Selbiges teilte der Verteidiger des zweiten Italieners (23) mit: Es gäbe „keine überzeugenden Indizien“ und „kein stichhaltiges Beweisergebnis“. Er sei „überrascht“, dass dem Zweitangeklagten eine Tatbeteiligung angelastet wird.