In der Steiermark wird um den Wahltermin gepokert

Ibiza soll Steiermark nicht beeinflussen

Strikt gegen eine Vorverlegung ist SP-Vize-Landeshauptmann Michael Schickhofer: „Was in Ibiza abgeht, soll die Steiermark nicht beeinflussen.“ Er will im Mai 2020 wählen, bis dahin noch einiges umsetzen (etwa den Zukunftsprozess Steiermark 2030+ in den Regionen) und an einem sozial-liberalen Projekt mit zukunftsorientierten Kräften auch aus anderen Parteien arbeiten.