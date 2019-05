Der „orange“ Mega-Sprung Richtung Moto-GP-Elite

Beim Anblick des WM-Stands muss man zweimal hinsehen. Da liegt KTM-Pilot Pol Espargaro als Neunter sogar vor Hondas Fünffach-Weltmeister Jorge Lorenzo oder Yamaha-Pilot Maverick Viñales. Was zeigt, welche Entwicklung die „Orangen“ aus Mattighofen seit dem Einstieg in die Motorrad-Königsklasse Moto-GP genommen haben. Seit 2017 hat man 41 Rennen bestritten. Doch so nahe wie am Sonntag in Le Mans war man noch nie am Sieger dran.