14-Jähriger drohte Mitschülerin mit Umbringen

Der 14-Jährige soll, so die Ermittlungen der Polizei Ottensheim, von 28. April bis 5. Mai das Mädchen, das ebenfalls die NMS Feldkirchen an der Donau besucht, in zwei Chats auf Instagram mit dem Umbringen bedroht haben. Er schickte ihr unter anderem Zombiebilder und schrieb: „So schaust du dann auch aus!“ Das Opfer nahm die Drohungen anfangs nicht ernst, schrieb zurück: „Lass mich in Ruhe!“ Doch beim zweiten Mal wurde es dem Mädchen zuviel und es vertraute sich seiner Mutter an, die dann bei der Polizei Anzeige erstattete.