Kickl muss gehen - und alle FPÖ-Minister folgen!

Der Bundeskanzler bedauerte in seiner Rede erneut die Lage, in der man sich derzeit befinde. Die FPÖ lasse es schlicht an „Sensibilität“ in der Causa fehlen, es gebe bei den Freiheitlichen keinen richtigen Willen zur Aufklärung der Ibiza-Affäre. Er habe den Eindruck, dass die FPÖ die Dimension des Skandals nicht realisiere. An sich sei er ja zu 100 Prozent zur inhaltlichen Regierungsarbeit gestanden, so Kurz, einige Personen hätten sich aber als nicht regierungsfähig erwiesen.