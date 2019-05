Pädagogische Hochschule bekam zu wenig bezahlt

Die Studierendenvertretungen an den Pädagogischen Hochschulen haben seit fünf Jahren von der ÖH zu wenig Geld bekommen, jene an den Universitäten hingegen zu viel. Dieser Missstand war der Bundes-Hochschülerschaft offenbar schon seit einem Jahr bekannt, aufgedeckt haben ihn jetzt die Hochschulvertreter an der Lehrer-Akademie Wien/Krems mit Unterstützung aus Salzburg und Linz. „Wir haben schon vor einem Jahr angefragt, um den Verteilungsschlüssel für die Ausschüttung zu bekommen, allerdings ohne Rückmeldung. Die Kollegen aus Wien sind jetzt auf den Rechenfehler draufgekommen. Erst als eine Dienstaufsichtsbeschwerde im Raum stand, hat die Bundes-ÖH den Fehler auch zugegeben“, sagt Juliana Naglmayr, ÖH Vorsitzende der PH Salzburg. Dass ihre Vertretung seit 2014 zu wenig Geld bezogen hat, war nur schleichend spürbar. Zuletzt verzeichnete sie ein leichtes Budgetminus – Einsparungen waren die Folge.