Claus Pándi zu Strache-Video: „Wie ein Autounfall“

„Wie ein Autounfall, bei dem man nicht wegsehen konnte“, kommentierte Claus Pándi auf Einladung des „Standard“ mit Peter Pilz das Ibiza-Video, das uns seit Freitag in Atem hält. Und brach eine Lanze für den freien Journalismus. Die Medien hätten in den vergangenen Tagen gezeigt, dass sie über eine deutlich höhere Glaubwürdigkeit verfügen, als dies die Politik tue. „Die Menschen werden in den nächsten Wochen und Monaten wohl eher Medien glauben, als einzelnen Vertretern der Politik“, so Pándi.