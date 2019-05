Für Senioren: „Hotline“ aus der Einsamkeit

Geldmittel werden aufgestockt

„Sie haben auch mein Leben beschrieben“, sagte uns etwa eine Leserin. Und: „Ich finde das Projekt großartig.“ „Reich an Leben“, von Landesvize Michael Schickhofer initiiert, wird nun nämlich finanziell aufgestockt, weil darauf schon so viele Reaktionen gekommen sind. Dabei werden Konzepte gesammelt, was man betagten Steirern anbieten könne, um ihren Alltag freudvoller zu gestalten. Michael Schickhofer: „Dabei sind 100 Ideen gekommen.“