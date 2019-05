„Lehrer abstechen“: Berufsschüler vor Gericht

Um Abschluss gebangt

In der Berufsschule bangte der 25-Jährige um den Abschluss, in Stresssituationen kündigte er gegenüber Mitschülern die Gewalttaten an. Wenn ihn Lehrer X durchfliegen lasse, sei dies das Letzte, was dieser in seinem Leben getan habe. Dann werde er ihm in den Hals stechen. Auch vom Anzünden der Schule bzw. von Häusern der Lehrer war die Rede. Zur Untermauerung schlitzte der Angeklagte in einem Lokal eine Sitzgarnitur mit seinem Messer auf.