Fleisch, Brot und Knödel ab Hof immer beliebter

Meist gibt es mehrere Vertriebswege

In der Regel haben die Direktvermarkter mehrere Vertriebswege. 81 Prozent vermarkten ab Hof, an zweiter Stelle steht die Zustellung mit 27 Prozent und der Bauernmarkt ist mit 19 Prozent die dritthäufigste Vermarktungsform. Weitere Verkaufswege sind der Hofladen, der Bauernladen, die Bauernecke im Supermarkt, die Belieferung des Einzelhandels oder auch die Belieferung an die Gastronomie und der Versand. Zehn Prozent der Betriebe erhalten ihre Bestellungen bereits über das Internet. Die rund 60 Bauernmärkte in Oberösterreich sind unter www.gutesvombauernhof.at Oberösterreich/Märkte zu finden und diese sind auf alle Bezirke verteilt.