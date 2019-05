Robert Wild aus Innsbruck wird Analog-Astronaut

Umfassende Ausbildung

Der Innsbrucker Robert Wild ist 1982 geboren. Bachelor und Doktor in Physik machte er in Amerika und derzeit arbeitet er als Forscher an der Universität Innsbruck. Er hat schon zahlreiche Arbeiten publiziert, ist trainierter „Wildnis-Ersthelfer“, „Advanced Open Water Diver“ und spricht fließend Englisch. Mit seinen Qualifikationen und Spezialisierungen schaffte es der Tiroler durch das Aufnahmeverfahren. Die folgende Grundausbildung umfasst nicht nur die Steuerung der ÖWF-Raumanzug-Prototypen. Sie deckt außerdem Geologie, Planetologie, Astrobiologie, Medientraining, Stressmanagement, Notfallmedizin und ein Fitnesstraining ab.