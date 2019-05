Streit könnte zwei Hunde nun das Leben kosten

Der Fall ist skurril: Ehe das 25-jährige Frauchen nach Gaspoltshofen zog, wohnte es samt Hunden in Lambach, wo es keine Beanstandungen gab. In Gaspoltshofen beschwerten sich aber Nachbarn über das Bellen. FPÖ-Bürgermeister und zukünftiger Landesrat Wolfgang Klinger stellte sich selbst am 18. März von 9.30 bis 10.08 Uhr zum Anwesen, in dessen Garten die Hunde eingezäunt sind und zählte, wie oft sie bellen. Für den Ortschef zu oft. Zehn Tage nach der „Abhöraktion“ des Bürgermeisters kam ein Gutachten des Amtstierarztes, der wegen Beschwerden ebenfalls einen Lokalaugenschein machte und „keine übermäßiges Bellen verifizieren konnte“.