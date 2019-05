90.000 Alkoholkranke oder Suchtgefährdete in Tirol

Wegsehen bringt nichts

Besonders in der Arbeitswelt wird bei Alkoholproblemen oft von der Führung weggesehen oder sogar von Kollegen Deckung gegeben. „Doch irgendwann wird dadurch die Gesundheit des Betroffenen beeinträchtigt und somit auch dessen Leistungsfähigkeit“, weiß Harald Golser von „Kontakt & co Suchtprävention Jugendrotkreuz“. Die Fachstelle informiert Betriebe über die richtige Interventionsvorgehensweise, die Sensibilisierung der Mitarbeiter sowie klare Alkoholregeln. „Kontakt & co“ ist nur eine von vielen Stellen, an die man sich in Tirol als Betroffener wenden kann. Die „Dialogwoche“ ermöglicht Alkoholkranken und Angehörigen, das Tabuthema offen anzusprechen