„Riesige Historie!“ Canadi beim „Club“ vorgestellt

Canadi hat zuletzt zwei Jahre erfolgreich in Griechenland beim Erstligisten Atromitos Athen gearbeitet. „Ich bin sehr kommunikativ“, sagte er über sich. Aus wenig (Geld) machte er in Athen viel. Jetzt wollte er eine neue Herausforderung. Diese ist groß in Nürnberg. Trainingsauftakt ist in vier Wochen am 17. Juni. Am letzten Juli-Wochenende startet dann die 2. Liga. „Ich wollte immer in der deutschen Liga Fuß fassen“, betonte Canadi.