Positives Bild der EU überwiegt bei Tirolern

34 Prozent haben sehr großes bis großes Vertrauen in EU

Bei den Tirolerinnen und Tirolern ist das Vertrauen in die Arbeit der EU stärker ausgeprägt als das Nicht-Vertrauen. So geben 34% an, dass sie sehr großes bis großes Vertrauen in die Arbeit der EU haben, 36% haben weder großes noch wenig Vertrauen, sondern vertrauen ganz allgemein in die Arbeit der EU und 30% haben wenig bis gar kein Vertrauen.