Noch mehr Regen: So wird das Wetter am Dienstag

Was waren das nur für Mai-Tage. Temperaturen wie zu Jahresbeginn, teils überaus heftige Regenschauer und als i-Tüpfelchen dann auch noch Schnee - von Wonnemonat Mai derzeit also nahezu keine Spur. Zu verdanken hatten wir das natürlich auch den „Eisheiligen“ in dieser Woche. Ein Ende des tristen Wettertreibens ist nun aber in Sicht.