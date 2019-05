Fast eine halbe Million Tweets zum Strache-Video

Das Ibiza-Video hat in den Social Media in Österreich heftige Wellen geschlagen. #ibizagate, der Rücktritt von Heinz-Christian Strache und Johann Gudenus (beide FPÖ) sowie die resultierende Regierungskrise sorgten am Wochenende für rund 430.000 Twitter-Postings, teilte der österreichische Medienbeobachter META Communication International mit.