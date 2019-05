HIV/Aids: Moderne Therapien verhindern Weitergabe!

In Österreich stecken sich immer noch täglich zwei Personen mit dem Humanen Immundefizienz-Virus (engl: human immunodeficiency virus) an. Weltweit leben mehr als 39 Millionen Menschem mit der Infektion, davon 1,8 Millionen Kinder. Über 8000 Menschen sind in Österreich betroffen. Anlässlich der Pressekonferenz zum heurigen und letzten Life Ball betonte Dr. Brigitte Schmied, SMZ Baumgartner Höhe in Wien, dass eine wirkungsvolle Therapie gleichzeitig auch Prävention für alle anderen und damit für die ganze Gesellschaft relevant ist: „Ein Großteil der Infizierten weiß es aber nicht. Daher müssen wir unentwegt dazu aufrufen, sich testen zu lassen. Es geht dabei längst nicht mehr um Risikogruppen, sondern um Risikokontakte. HIV/Aids könnte tatsächlich ausgerottet werden.“