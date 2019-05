Auch Auftragsvergabe bei der Westbahn wird geprüft

Der Damals-noch-nicht- und Jetzt-nicht-mehr-Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) hat in der Video-Aufnahme in Ibiza davon gesprochen, der Baufirma Strabag künftig keine öffentlichen Aufträge mehr zu geben, sollte die vermeintliche Oligarchennichte ihm und seiner FPÖ zu Platz eins in Österreich verhelfen. Dazu gab es wohl eher weniger Möglichkeiten, „aber wir werden uns auch die Westbahn anschauen, da ist das vielleicht anders zu sehen“, sagte Strabag- und Westbahn-Eigentümer Hans Peter Haselsteiner am Montag.