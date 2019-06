Top 6: Das sind die reichsten Haustiere der Welt

#Boo

Boo, der Hund, der aussah wie ein Teddybär und im Jänner 2018 im Alter von zwölf Jahren verstorben ist, war acht Millionen US-Dollar wert. Seine Besitzerin, die bei Facebook angestellt war, gründete eine eigene Seite namens „My name is Boo. I am a dog. Life is good.“ Innerhalb kürzester Zeit hatte Boo fünf Millionen Fans. Daraufhin wurden zwei Bildbänder sowie ein Kalender veröffentlicht und er war in den Informationsbroschüren der Fluglinie Virgin America abgebildet.