Steiermark bekommt vier neue Gesundheitszentren

Primärversorgungseinheiten sollen künftig die medizinische Grundversorgung in Österreich stärken. Elf solcher Gesundheitszentren sollen laut bundesweitem Plan bis 2021 in der Steiermark entstehen. Bisher existieren fünf. In diesem Jahr sollen vier hinzukommen, teilten die Steiermärkische Gebietskrankenkasse und das Gesundheitsressort des Landes am Montag in einer gemeinsamen Aussendung mit.