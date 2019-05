Selenskyj löst Parlament auf und will Krim zurück

Als erste Amtshandlung hat der am Montag angelobte ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj kurzerhand das Parlament aufgelöst. In zwei Monaten werde es Neuwahlen geben, kündigte der 41-Jährige an. Hintergrund ist, dass Selenskyj keine eigene Mehrheit im Parlament hat, um Reformen durchzusetzen. Zugleich versprach der bisher als TV-Komiker bekannt gewesene Ukrainer, dass er alles dafür tun werde, die von Russland annektierte Schwarzmeer-Halbinsel Krim wieder zurückzuholen.