Michael Niavarani übernimmt wieder Kabarett Simpl

„Wenn ich die Stiegen in der Wollzeile hinuntergehe, fühlt es sich ein bisserl an, als käme ich zu meinen Eltern auf Besuch. Sich wieder um den Simpl zu kümmern, neue Kabaretttexte für das ,größenwahnsinnig gewordene Nudelbrett‘ (Karl Farkas) zu schreiben, ist, wie nach Hause kommen“, so Niavarani.