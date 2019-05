Ab diesem Alter ist man zu alt zum Feiern

Laut einer Studie von Currys PC World, bei der 5000 Männer und Frauen befragt wurden, verliert man mit 31 Jahren die Lust am Feiern. Ab da ist der Gedanke nicht mehr so berauschend, sich die Nacht um die Ohren zu schlagen, viel zu viel Alkohol zu trinken und schließlich um 7 Uhr morgens halbtot ins Bett zu fallen, in dem man schließlich auch den Tag mit Essen vom Lieferservice verbringt. Doch ab und zu wirft man sich doch noch in die High Heels und macht die Clubs unsicher.