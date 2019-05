Venter Straße ist nach Felssturz gesperrt!

Schon mehrere Felsstürze in diesem Bereich

Die Experten sind derzeit vor Ort, machen sich ein Bild von der Lage und treffen weitere Entscheidungen. Da es in diesem Bereich bereits in der Vergangenheit Felsstürze gegeben hat, wird in den kommenden Tagen noch eine vertiefte Ursachenanalyse durchgeführt.