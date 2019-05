Linzer SP-Stadtchef kündigt Arbeitsabkommen mit FP

ÖVP fordert „klare Linie“ ein

Von einem „Etikettenschwindel“ bezüglich der Aufkündigung des Arbeitsübereinkommens spricht jedoch Bernhard Baier, Vizebürgermeister und ÖVP Linz-Obmann. Dies sei „wenig glaubwürdig“, wie er via Aussendung am Montag wissen ließ, „schließlich bleiben laut Luger die Zuständigkeiten in der Stadt unverändert“. Zudem habe der Bürgermeister weder einen Gesprächswunsch mit den anderen Parteien in Linz angebracht noch angekündigt, so Baier. Damit zeigt Luger klar, dass er eine Fortführung wie bisher plant. „Große Sprünge“ werden nun in dieser politischen Konstellation, dem Spiel der freien Kräfte, nicht mehr zu erwarten sein, fürchtet Baier einen Stillstand bei wichtigen Themen wie Integration, Sicherheit oder Verkehrspolitik. Von Luger fordere Baier eine klare Linie ein.