Ärzte stoppen Ernährung von Komapatient

Nach jahrelangem Rechtsstreit gescheitert

Die Eltern des früheren Krankenpflegers sind überzeugte Katholiken und hatten am Wochenende noch einmal alle Hebel in Bewegung gesetzt, um das Leben ihres Sohnes zu retten. „In Frankreich sollte im Jahr 2019 niemand an Hunger und Durst sterben“, hatte die 73-jährige Mutter Viviane Lambert noch am Samstag betont. In einem offenen Brief hatten sie Präsident Emmanuel Macron persönlich um Unterstützung geben. Zuvor waren sie in einem sechsjährigen Rechtsstreit vor den höchsten Instanzen Frankreichs und am Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg gescheitert.