Emilia Clarke: „Unsere Wacht ist zu Ende“

Die preisgekrönte Fantasy-Saga „Game of Thrones“ ist Geschichte: Am frühen Montagmorgen strahlte Sky das große Finale der achten und letzten Staffel aus. Acht Jahre lang hatte „GoT“ Fans auf der ganzen Welt gefesselt. Allein in Amerika erreichte die Serie laut dem US-Sender HBO pro Folge rund 43 Millionen Menschen. Traurig über das Ende sind aber nicht nur viele Fans, sondern auch die Protagonisten, die sich am Montag emotional von ihren Anhängern verabschiedeten.