Ganz Wien setzt Zeichen für gute Nachbarschaft

So gibt es zum Beispiel im Nachbarschaftszentrum in Mariahilfer ab 10 Uhr ein Picknick für die Großen sowie eine Kasperlvorführung für die Kleinen. Decken und Getränke werden vor Ort zur Verfügung gestellt. In der Agenda Währing findet von 10 bis 17 Uhr ein Fest für die Nachbarschaft statt. Mit Flohmarkt, Pflanzaktion, Grätzlgestaltung, Musik und vielem mehr. Weitere Events: Gehsteigparty in Hernals, Speed Friending im 2. Bezirk, Saxophonkonzert am Schöpfwerk, Rollstuhl versus Bobbycar-Rennen in Kagran. Eine Auflistung des kompletten Programms findet man hier. International beteiligten sich im Vorjahr in 49 Ländern 30 Millionen Menschen am Nachbarschaftstag.